CAAM: Çin’in otomobil satışları 2020’de %1,9 azaldı, 2021’de %4 artması bekleniyor

Perşembe, 14 Ocak 2021 15:17:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’in otomobil üretimi aylık %0,25 düşüşle ve yıllık %5,7 artışla 2,84 milyon olurken, ülkedeki otomobil satışları söz konusu ayda aylık %2,2 ve yıllık %6,4 artış göstererek 2,83 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

2020 yılı boyunca ise, Çin’de otomobil üretimi yıllık %2 düşüşle 25,2 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %1,9 düşüş göstererek 25,3 milyon adet seviyesinde yer aldı. Piyasa durumunun gözle görülür bir şekilde iyileşmesi 2020’nin tamamının uzmanlar tarafından olumlu değerlendirilmesi nedeniyle ikinci yarıda bir önceki yıla göre düşüş hızı kademeli olarak yavaşladı. Söz konusu yılda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışı sırasıyla yıllık %7,5 ve %10,9 artışla 1,36 milyon adet ve 1,37 milyon adet olarak gerçekleşti.

2020 yılında, Çin’de binek araç üretimi yıllık %6,5 düşüşle 19,99 milyon adet seviyesinde yer alırken, ülkenin binek araç satışları aynı anda yıllık %6 düşüş göstererek 20,18 milyon adet oldu. Çin’de binek araç üretimi ve satışlarının söz konusu dönemde yıllık düşüş hızı 2019’a göre sırasıyla 2,7 ve 3,6 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu yılda, ülkede ticari taşıt üretimi ve satışları sırasıyla yıllık %20 ve %18,7 artışla 5,23 milyon ve 5,13 milyon adet olurken, üretimdeki artış 2019’a göre 18,1 puan arttı. Satışlardaki artış ise bir önceki yıl olumsuzdan olumluya doğru değişti.

2021 yılında Çin’de otomobil satışlarının yıllık %4 artışla 26 milyon adedi geçmesi bekleniyor.