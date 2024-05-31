Çin Mayıs ayında 100 yeni tahvil ihraç etti

Cuma, 31 Mayıs 2024 10:09:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin, 1 Mayıs-28 Mayıs tarihleri arasında toplam 299,06 milyar RMB (42,1 milyar $) değerinde yeni özel tahvil ihraç etti. Ülkede Nisan ayında 88,32 milyar RMB (12,4 milyar $) değerinde yeni özel tahvil ihraç edilmişti.

Mayıs ayı henüz sona ermese de ay içinde ihraç edilen tahvillerin değeri Nisan ayında ihraç edilenlerin üç katından fazlasına ulaştı. Öte yandan Mayıs ayında ultra uzun vadeli özel hazine tahvillerinin ihraç edilmesi kısa vadede altyapı yatırımlarının hızlanabileceğine ve böylece çelik talebinin güçlenebileceğine işaret ediyor.