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Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,6 arttı

Perşembe, 07 Ocak 2021 12:14:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 4 Ocak tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 28 Aralık’a kıyasla 640.000 mt ya da %0,6 artışla 107,37 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de limanlara ulaşan cevher tonajının azalması sonucu ithal demir cevheri fiyatları hafif yükseldi. Ancak, büyük madencilerin demir cevheri sevkiyatları arttı. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları hafifçe artarken, ham çelik üretimi, kışın ısınma mevsiminde çevre koruma önlemleri nedeniyle yakın zamanda daha fazla artış göstermeyecek. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatları büyük olasılıkla belirli bir aralıkta dalgalanacak.

 


Etiketler: hammaddeler  Çin  çelik üretimi  Güneydoğu Asya  demir cevheri  |  benzer haberler »


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