Çin hurda ithalatı için yeni standartların detaylarını yayınladı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 17:15:13 (GMT+3) | İstanbul

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, 1 Ocak 2021’den itibaren resmen hurda ithalatına izin vereceğini duyurdu. 7204100010, 7204210010, 7204290010, 7204410010 ve 7204490030 kodları altında geri dönüştürülmüş çelik hammaddesi olarak sınıflandırılan hurda ithalat yasağından muaf. Şimdilik sadece bu kodların ithalatına izni verildi. Geçen ay Çin Metalürjik Bilgi ve Standardizasyon Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi, ilave kalite ve şartlara ilişkin henüz daha fazla detay açıklanmadı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği gibi, yeni standartların uygulanmasıyla birlikte Çin, gümrük sistemini değiştirmiş oldu. 1 Ocak’tan itibaren, gümrük tarife kodu 72042100, 72042900, 72044900 olan- paslanmaz çelik hurdası, diğer alaşımlı değirmen hurdası ve diğer değirmen hurdası için en çok kayırılan ülkeye yönelik yeni vergi oranı sıfır olacak. Ayrıca, 72041000 ve 72044100 kodları altındaki dökme demir değirmen hurdası ve işlem görmüş hurda için en çok kayırılan ülke vergi oranı ise %2 olacak.

Piyasa kaynakları deneme hurda satışlarının Ocak ayında başlayacağına inanıyor fakat satıcıların hurda kaliteleri hakkındaki tüm detaylar duyurulana kadar tedbirli olacakları düşünülüyor.