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Çin çelik sektörünün kârlılığı 2025 yılının ilk yarısında arttı

Perşembe, 31 Temmuz 2025 10:58:05 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkanı Zhao Minge, 29-30 Temmuz tarihlerinde Tangshan’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bu yılın Ocak-Haziran döneminde CISA üyesi büyük ve orta ölçekli Çinli çelik üreticilerinin toplam faaliyet gelirinin yıllık %5,79 düşüşle 3 trilyon RMB (420 milyar $) seviyesinde kaydedildiğini belirtti. Aynı dönemde üreticilerin faaliyet giderleri %6,83 düşüşle 2,81 RMB trilyon (390 milyar $) olurken, brüt kârı yıllık %63,26 artışla 59,2 milyar RMB (8,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Ortalama kâr marjı ise %1,97 olup, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,83 puan artış kaydetti.

Zhao Minge, kârlılıktaki artışın temel nedenleri olarak “üretime yönelik öz disipline dayalı kontroller ile istikrarlı faaliyetleri” gösterdi. Minge, üretim kontrolünün stok seviyelerini düşük tuttuğunu, bunun da arz ve talebin genel olarak dengede kalmasını ve çelik fiyatlarının görece istikrarlı seyretmesini sağladığını ifade etti. Diğer yandan, üretim kontrolü hammadde talebini de düşürerek maliyetleri aşağı çekti. Minge, “Güçlü arz ve zayıf talep çelik sektörünün temel sorunu olmaya devam ediyor. Kârlılık bir miktar toparlansa da bu toparlanmanın sürdürülebilirliği şüpheli,” dedi.

İkinci yarıda 6 çalışmaya odaklanılacak

Minge, yılın ikinci yarısında Çin çelik sektörünün aşağıdaki 6 temel konuya odaklanacağını bildirdi:

1.  Aşırı rekabetin önlenmesi ve sektörün kaliteli, verimli şekilde gelişiminin teşvik edilmesi.

2. Ar-Ge yatırımlarının sürdürülmesi yoluyla yüksek katma değerli, akıllı ve çevreci gelişimin desteklenmesi.

3.  Karbon piyasasına daha aktif katılım ile sektörün yeşil dönüşümünün hızlandırılması.

4.  Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, çevre pazarlarda istikrarın sağlanması ve ihracatın düzenli şekilde sürdürülmesi için sıkı denetimlerin uygulanması.

5.  Yeni sanayi alanlarında çelik kullanımının artırılması yoluyla çeliğin kullanım alanlarının genişletilmesi.

6. Sektörün küreselleşmesini teşvik edecek üst düzey bir etkileşim platformunun oluşturulması.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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