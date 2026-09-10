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Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %0,6 düştü

Perşembe, 10 Eylül 2026 11:12:53 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi, Temmuz ayında kaydedilen yıllık %2,7 artışın ardından yıllık %0,3 düştü. Endeks aylık bazda ise %0,9 gerilerken, düşüş hızı Temmuz ayına kıyasla 0,1 puan arttı. Ağustos ayında yüksek sıcaklıklar ve sık yaşanan tayfunların inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilemesiyle nihai kullanıcıların talebindeki zayıflık devam etti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi yıllık %0,6 düşerken, düşüş oranı Ocak-Temmuz dönemine kıyasla değişmedi.

Ağustos ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %3,8 ve aylık %0,4 arttı. Aynı ayda Çinli sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları yıllık %5,8 ve haziran ayına kıyasla %0,3 yükseldi.

Bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,0 artarken, sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları yıllık %3,2 yükseldi.

Ağustos ayında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ham petrol fiyatlarını yukarı çekerken, dünya genelinde yapay zekâ yatırımlarındaki artış demir dışı metallere yönelik talebi destekledi.

Uluslararası ham petrol ve demir dışı metal fiyatlarındaki keskin artış, Çin'de ilgili sektörlerdeki fiyatları da doğrudan yukarı çekti.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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