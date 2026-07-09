Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026’nın ilk yarısında %1,1 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi, Haziran ayında yıllık bazda %3,1 arttı. Mayıs ayında kaydedilen %1,0'lik yıllık artışa kıyasla yükseliş hızlanırken, aylık bazda %0,4 artış gösterdi. Ancak bu artış, Mayıs ayındaki yükseliş hızına göre 0,8 puan daha düşük gerçekleşti. Yağışlar ve yüksek hava sıcaklıklarının çelik piyasasını olumsuz etkilemesi sonucu nihai tüketici talebinin zayıf seyretmesi bu gelişmede etkili oldu.

Öte yandan bu yıl Ocak-Haziran döneminde Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 geriledi. Bu düşüş, Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen gerilemeye kıyasla 0,9 puan daha sınırlı gerçekleşti.

Haziran ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %4,1 artarken, aylık bazda %0,3 geriledi. Aynı dönemde sanayi üreticilerinin satın alma fiyat endeksi ise yıllık bazda %6,4 yükselirken, mayıs ayına göre %0,2 düştü.

Ocak-Haziran döneminde Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %1,5 artış gösterirken, sanayi üreticilerinin satın alma fiyat endeksi ise %2,4 yükseldi.

Ocak-Haziran döneminde sanayi ürünleri piyasasında, hammadde maliyetlerindeki artışın nihai ürün satış fiyatlarındaki artışı geride bıraktığı görüldü. Bu durum, özellikle ara mal üreten sanayi işletmelerinin kâr marjları üzerinde belirgin bir baskı oluşturdu.