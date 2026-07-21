Çin çelik sektöründe kapasite kullanım oranı 2026'nın ikinci çeyreğinde %77,6 oldu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde Çin'de metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık bazda 3,2 puan düşüşle %77,6 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ise söz konusu sektörün kapasite kullanım oranı yıllık bazda 2,3 puan gerileyerek %77,8 oldu.

Çin genelinde sanayi sektörünün toplam kapasite kullanım oranı Nisan-Haziran döneminde %73,0 seviyesinde kaydedildi. Bu oran, bu yılın Ocak-Mart dönemine kıyasla 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,0 puan düştü.

Yılın ilk altı ayında Çin'in genel sanayi kapasite kullanım oranı ise yıllık bazda 0,7 puan gerileyerek %73,3 seviyesinde gerçekleşti.