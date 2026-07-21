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Çin çelik sektöründe kapasite kullanım oranı 2026'nın ikinci çeyreğinde %77,6 oldu

Salı, 21 Temmuz 2026 09:46:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde Çin'de metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık bazda 3,2 puan düşüşle %77,6 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ise söz konusu sektörün kapasite kullanım oranı yıllık bazda 2,3 puan gerileyerek %77,8 oldu.

Çin genelinde sanayi sektörünün toplam kapasite kullanım oranı Nisan-Haziran döneminde %73,0 seviyesinde kaydedildi. Bu oran, bu yılın Ocak-Mart dönemine kıyasla 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,0 puan düştü.

Yılın ilk altı ayında Çin'in genel sanayi kapasite kullanım oranı ise yıllık bazda 0,7 puan gerileyerek %73,3 seviyesinde gerçekleşti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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