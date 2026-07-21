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Primetals, WISCO’nun CSP hattını 4,2 milyon mt kapasiteli sıcak şerit haddehanesine dönüştürecek

Salı, 21 Temmuz 2026 11:19:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin merkezli çelik üreticisi Baowu Group’un iştiraki Wuhan Iron and Steel Co. (WISCO), CSP döküm ve haddeleme hattının yıllık 4,2 milyon mt kapasiteli konvansiyonel bir sıcak şerit haddehanesine dönüştürülmesi için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’e sipariş verdi.

21 ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında 2008 yılında faaliyete geçen mevcut ince slab hattına iki yürüyen tabanlı fırın, yüksek kapasiteli tersinir kaba hadde, ağır kenar haddeleme üniteleri ve uç kesme makası kurulacak.

Modernize edilen haddehane 230 mm kalınlığında slab işleyecek ve gelişmiş yüksek mukavemetli çelik, yüksek karbonlu çelik, boru üretimine yönelik mikroalaşımlı çelik ve silisli sac gibi yüksek katma değerli ürünler üretecek. Böylece mevcut tesisin kapasitesi neredeyse iki katına çıkacak.

Primetals, mühendislik hizmetleri ve temel teknolojik ekipmanların yanı sıra şerit geometrisi kontrolü ve durum izleme çözümlerini içeren tüm Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemlerini tedarik edecek.

Proje, Primetals’ın Almanya’da thyssenkrupp Steel’in Bruckhausen tesisindeki benzer modernizasyon çalışmasını 2025 yılında tamamlamasının ardından bir CSP tesisini konvansiyonel sıcak şerit haddehanesine dönüştürdüğü ikinci proje olacak.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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