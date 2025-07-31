Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz 2025’te %50,5’e yükseldi

Çin Çelik Lojistiği Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Temmuz ayında, Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi %50,5 seviyesinde gerçekleşerek, Haziran ayına kıyasla 4,6 puanlık artış kaydetti. Ayrıca Temmuz ayında yeni sipariş endeksi %51,9’a yükselerek, Haziran’a göre 6,3 puan artış gösterdi ve iki aylık gerilemenin ardından son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi %51,9 seviyesinde gerçekleşerek, Haziran’a göre 8,4 puanlık artışla yaklaşık dokuz ayın zirvesini gördü. Nihai mamul stok endeksi Temmuz’da %46,0 seviyesine gerileyerek, Haziran’a kıyasla 0,8 puan düştü. Hammadde satın alma endeksi ise Temmuz’da %50,7 seviyesinde gerçekleşerek, Haziran’a göre 0,8 puan yükseldi.



Ağustos ayında nihai mamul talebinin kademeli bir şekilde artması beklenirken, üretimde azalma yaşanabileceği ve bunun da çelik fiyatları üzerinde olumlu etki yaratacağı öngörülüyor. Aynı zamanda koklaşabilir taş kömürü, kok ve demir cevheri gibi hammaddelerin fiyatlarının hafif yükseliş göstermesi, nihai mamul fiyatlarını desteklemeye devam edecek. Ayrıca Çin’de Fiyat Kanunu Yönetmeliği taslağında yapılan değişiklikler kamuoyu görüşüne sunuldu. Bu gelişme, arz tarafındaki yapısal reformların yeni bir yasal ve standartlaştırma aşamasına girdiğinin işareti olarak görülüp piyasa görünümüne ciddi destek sağladı. Çin’de nihai mamul fiyatlarının Ağustos ayında hafifçe yükselmesi bekleniyor.