Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında %46,4’e geriledi

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Mayıs ayında aylık 4,2 puan düşüşle %46,4 seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 4,6 puan düşerek %46,4 seviyesine indi.

Aynı dönemde üretim endeksi 8,0 puanlık düşüşle %42,8 olarak kaydedildi.



Hammadde alım fiyatları endeksi ise %29,7 seviyesinde yer aldı ve böylece art arda yedi ay boyunca %40 eşiğinin altında kalmış oldu.



Nihai mamul stok endeksi aylık 7,6 puan artışla %43,3 seviyesine yükseldi.

Haziran ayında Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde devam eden belirsizlikler nedeniyle nihai mamul talebinin zayıf seyretmesi bekleniyor. Gayrimenkul sektörünün durgun performansı da çelik talebi üzerinde baskı yaratmayı sürdürecek gibi görünüyor. Öte yandan yaklaşan yağmurlu sezonunun da çelik sektörünü olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. Bu doğrultuda Haziran ayında Çin’de çelik fiyatlarının bir miktar gerileyeceği öngörülüyor.