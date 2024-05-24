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Danieli Japon Chiyoda Steel’e pota ocağı ve tek bantlı döküm ünitesi tedarik edecek

Cuma, 24 Mayıs 2024 11:05:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Japon uzun mamul üreticisi Chiyoda Steel’e Tokyo’da bulunan Ayase tesisine kurulmak üzere yeni bir pota ocağı ve tek bantlı döküm ünitesi tedarik edeceğini açıkladı. Danieli ayrıca MIDA QLP teknolojisiyle kesintisiz döküm ve haddeleme işlemi gerçekleştirebilmesi için şirketin mevcut haddehanesini yenileyecek.

Yenilenen tesis, Chiyoda Steel’in yıllık 430.000 mt 10-35 mm çapında inşaat demiri üretmesine olanak tanıyacak. Kütüklerin yeniden tavlanması ihtiyacını ortadan kaldıran kesintisiz döküm ve haddeleme işlemi sayesinde Chiyoda Steel, Japonya’da ilk defa karbonsuz şekilde 15 dakikadan daha kısa bir sürede sıvı çelikten inşaat demiri üretecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Danieli, Chiyoda Steel’e mevcut tavlama fırınının yerini almak üzere Q-Heat teknolojisine sahip indüksiyon ısıtıcı sistemi tedarik etmişti.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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