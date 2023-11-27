China State Construction Dubai’deki Island projesini inşa edecek

Pazartesi, 27 Kasım 2023 16:03:07 (GMT+3) | İstanbul

Pekin merkezli China State Construction Engineering Corporation Dubai merkezli Wasl’ın Island projesini inşa etmek üzere tahmini 4,4 milyar AED’lik (1,2 milyar $) sözleşme imzaladı.

Açıklamaya göre söz konusu proje yerel müteahhit Alec’in 2017 yılında Ithra’ın One Zabeel projesini inşa etmek için imzaladığı 1,36 milyar $’lık sözleşmeden bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’nde imzalanan en büyük inşaat sözleşmesi oldu.

Öte yandan söz konusu proje Umm Suqeim kıyısındaki 10,5 hektarlık bir adada, Jumeirah halk plajı, Jumeirah Beach Hotel ve Marsa al-Arab’ın yakınında inşa edilecek.

Island projesinde 1.400 otel odası ve rezidansın yanı sıra alışveriş, restoran ve eğlence tesislerinin yer alması bekleniyor.