BAE’nin yerel inşaat demiri tüketimi Ramazan sebebiyle düşebilir

Çarşamba, 21 Nisan 2021 14:35:54 (GMT+3) | İstanbul

BAE’nin bu yılın başından beri dalgalanma yaşayan yerli inşaat demiri tüketiminin Nisan ayında iyi sonuçlar vermesi beklense de, Ramazan ayının ardından ve sıcak hava koşulları nedeniyle Mayıs’ta düşüş yaşayabilir.

BAE’nin bu yılın başından beri dalgalanma yaşayan yerli inşaat demiri tüketiminin Nisan ayında iyi sonuçlar vermesi beklense de, Ramazan ayının ardından ve sıcak hava koşulları nedeniyle Mayıs’ta düşüş yaşayabilir.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ocak ve Şubat aylarında 160.000-170.000 mt seviyelerinde kaydedilen yerel inşaat demiri tüketimi, Mart ayında 150.000 mt seviyesine düştü. Ancak, talepte yaşanan artış göz önünde bulundurulduğunda, Nisan ayı rakamlarının sıçrama yaparak 170.000-180.000 mt seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Kaynaklar, Ramazan sonrasına denk gelen Mayıs ayında faaliyetlerin azalması sebebiyle bu duruma şüpheyle yaklaşıyor. Ayrıca, bilindiği üzere sıcak hava koşullarının, inşaat sektörünü de etkilemesi bekleniyor. Bir kaynak, “İnşaat demiri tüketimi 145.000-150.000 mt seviyelerine düşebilir,” açıklamasında bulundu. Yine de bazı üreticiler, Mayıs ayı rakamlarının 160.000 mt seviyesini geçeceğine inanıyor.

Tedarikçiler açısından, BAE piyasasında son birkaç aydır kayda değer bir değişim gözlenmedi. BAE merkezli Emirates Steel (ESI), %60 oranındaki payıyla liderliğini korurken, diğer yerel üreticilerin %15’lik pazar payı bulunuyor. Umman merkezli tesisler, Asya’ya ara sıra yaptıkları ihracatı göz önüne alarak, BAE’ye yaptıkları satışları artırmadı. SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre, Umman çıkışlı sevkiyatların BAE’deki oranının %20-25 civarında olduğu tahmin ediliyor.