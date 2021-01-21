China Baowu Group 2050 yılına kadar karbonsuz üretim yapmayı hedefliyor

Perşembe, 21 Ocak 2021 17:16:41 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’a göre Çinli çelik devi China Baowu Group 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçmeyi hedefliyor.

Şirket karbon salımını 2023 yılında zirveye çıkardıktan sonra 2035 yılına kadar %30 azaltmayı planlıyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, China Baowu Group yenilenebilir enerji kullanımını artıracak ve hidrojen sektörünü geliştirecek. Şirket ayrıca genel enerji tüketimini de kontrol edecek.

Çin, çelik sektörünün karbon salımı ülkenin toplam salımının %15’ini oluşturduğundan, geçtiğimiz yıl iklim hedefleri belirledi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, ülke 2060 yılına kadar karbonsuz üretime geçmeye çalışacak.