CELSA 2021’de 7,01 milyon mt hurdayı geri dönüştürdü

Cuma, 11 Kasım 2022 14:20:48 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi CELSA Group 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Buna göre şirket, 2021 yılında 6,6 milyon mt’luk uzun mamul üretiminde kullanılmak üzere 7,01 milyon mt hurdayı geri dönüştürdü ve 13,1 milyon m3 doğal kaynak kullanımından kaçındı.

Söz konusu yılda CELSA su tüketimini 17 milyon m3 ve elektrik tüketimini saatte 16.700 GW azalttı. Emisyon açısından ise 2021 yılında şirket üretiminden kaynaklanan 12 milyon tonluk karbon emisyonunu önledi.

Rapora göre, şirketin nihai mamullerinin %96,5'i geri dönüştürülmüş çelikten üretiliyor. CELSA demir cevheri yerine hurda ile çelik üreterek su tüketimini yaklaşık %40 oranında azaltıyor. Öte yandan şirket 2015 yılından bu yana karbon emisyonunu (Kapsam 1 ve 2) %22 azalttı.

CELSA 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %50 azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedeflediğini bildirdi.