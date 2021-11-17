Çelik Dış Ticaret Derneği toplantısında hammadde piyasaları ve ABD-AB anlaşmasının etkileri konuşuldu

Çarşamba, 17 Kasım 2021 12:12:45 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 16 Kasım tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – Çelik Sohbetleri toplantısında hammadde piyasasındaki son durum, Uzak Doğu pazarı ve ABD-AB anlaşmasının olası etkileri tartışıldı.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından, demir cevheri fiyatlarının bu yılı 89$’da kapatmasını beklediğini söyleyen Demir Cevheri Danışmanı Ali Uçar, Çin’in stok seviyeleri, Çin piyasasındaki yavaşlama ve demir cevheri arzına bağlı olarak 2022 yılında fiyatların ortalama 85$ seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.

Çin üretim ve ihracatını azaltma politikası uyguladığından, Güneydoğu Asya’daki talebin Rusya ve Hindistan’a dönmesi, bu pazarlardaki talebin de Türkiye tarafından karşılanmasının beklendiğini ifade eden CIEC Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, beklenenin aksine, Çin iç piyasasında talebin emlak sektöründe görülen sıkıntılar nedeniyle %35 oranında düşmesiyle ülkenin ihracata yöneldiğini belirtti. Ocakçı, söz konusu politikasını değiştirirse Çin’in ihracat pazarlarında görülebileceğini ifade etti. Çin’in yüksek stok seviyeleri nedeniyle geçici olarak ihracat yapmaya devam edebileceğini söyleyen Ege Çelik’ten Mete Bülent Adalı ise, Çin ihracat satışlarına devam ederse bu durumun Türkiye açısından iyi olmayacağını ifade etti.

AB’de hurda ihracatının yasaklanacağına yönelik söylentilerle ilgili olarak Metkim Metal Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen, ihracata yasak gelmesinin zor olduğunu, bunun yerine ek önlemler uygulanacağını ifade etti. Söz konusu ek önlemler ve Avrupa’da artan elektrik ark ocağı tesisi yatırımlarıyla yükselen hurda kullanım oranı nedeniyle özellikle kaliteli hurda olmak üzere AB’nin hurda ihracatında düşüş bekleyen Türeyyen, hurda bulunabilirliğinin azaldığını belirtti. Osman Türeyyen, Türkiye’nin hurda işleme tesislerinin sayısını ve doğrudan indirgenmiş demir ile sıcak briketlenmiş demir gibi alternatif hammadde kullanımını artırması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin AB, Rusya ve İngiltere’den ithal ettiği hurda tonajlarının düşeceğini ifade eden Metkim Metal Kurucu Ortağı, Venezuela’dan hurda alımlarının başladığını söyledi ve “Alternatif hurda kaynaklarını yavaş yavaş Türkiye’ye çekmemiz lazım,” diye ekledi. Türeyyen, yaklaşık 500$/mt seviyesinde yer alan hurda fiyatlarının çok kısa vadeli olmak üzere düşebileceğini ifade etti.

Avrupa’nın kota önlemleri kaldırılmadığı sürece %25 oranında vergi ödemezse Avrupalı üreticilerin dışardan ürün alma şansının kalmayacağını söyleyen Tata International Limited Ticaret Müdürü Kutay Ulku, ABD-AB arasında 232. Madde önlemlerine yönelik anlaşma yapıldığı için Avrupa’dan ABD’ye çelik satışlarının artacağı, bunun sonucunda da Avrupa’daki çelik talebinin Türkiye tarafından karşılanacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti ve Türkiye’nin kotalar sona erene kadar avantajı olduğunu düşünmediğini ifade etti. Tata International Ticaret Müdürü, Çin yılbaşına kadar piyasaların sakin kalacağını, stoklar erirse piyasanın normale dönmeye başlayacağını belirtti.

Türkiye’nin yassı mamul segmentinde ihracat yapması gerektiğini söyleyen Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, açıkta kalmamak için ABD ve AB ile olan ikili ilişkilerimizi iyileştirip anlaşma yapmamız gerektiğini ifade etti.