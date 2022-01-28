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CAAM: Çin’in perakende araç satışları 2022 yılında da artışını sürdürecek

Cuma, 28 Ocak 2022 14:35:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin perakende araç satışlarının 2021 yılında yıllık %7,6 artışla 4,4 trilyon RMB (690 milyar $) seviyesinde yer alması bekleniyor.

2020 yılında, Çin’in perakende araç satışları yıllık bazda düşerken, küresel yarı iletken çip arzındaki sıkıntının hafiflemesiyle birlikte perakende araç satışlarında üst üste üç yıl kaydedilen artışlar geçtiğimiz yıl sona erdi. CAAM perakende araç satışlarının bu yıl içerisinde de yıllık bazda artış göstermeye devam etmesini bekliyor.


Etiketler: Uzak Doğu  otomotiv  Çin  |  benzer haberler »


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