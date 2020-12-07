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CAAM: Çin’in otomobil satışları Kasım ayında 2,73 milyon adet olacak

Pazartesi, 07 Aralık 2020 16:00:03 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Kasım ayında, Çin’in otomobil satışlarının aylık %6,2 ve yıllık %11,1 artışla 2,73 milyon adet olması bekleniyor. Özellikle, Kasım ayında binek araç satışlarının yıllık %9,3 ve ticari araç satışlarının yıllık %14,2 artış göstereceği tahmin ediliyor.

Ocak-Kasım döneminde, Çin’in otomobil satışlarının yıllık %3 düşüşle 22,43 milyon adet olması bekleniyor. Söz konusu dönemde, binek araç satışlarının yıllık %7,8 düşüş ve ticari araç satışlarının da yıllık %20,6 artış göstereceği öngörülüyor.


Etiketler: otomotiv  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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