CAAM: Çin’de otomobil satışları 1-20 Ekim döneminde %3,9 düştü

Pazartesi, 26 Ekim 2020 12:24:59 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın 1-20 Ekim döneminde, Çin’in 11 önemli otomobil üreticisinin üretimi yıllık %6,9 artışla 1,22 milyon adet olurken, aynı dönemde söz konusu üreticilerin satışları yıllık bazda %3,9 düşüş göstererek 1,03 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde, binek araç üretimi yıllık %2,8 artış göstererek 1,04 milyon adet olurken, satışları ise yıllık bazda %5,3 düşüşle 925.000 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde ticari araç üretimi yıllık %40 artışla 176.000 adet olurken, ticari araç satışları ise yıllık %11,5 artışla 101.000 adet seviyesinde gerçekleşti.