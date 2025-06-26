Brezilya’nın yassı mamul satışları 2025’in Mayıs ayında yükseldi

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen 317.300 mt’a kıyasla 328.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Nisan ayına kıyasla %6,1 artışla 339.500 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %1 artışla 1,07 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3,3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %41,5 artışla 417.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %4,2 ve %8,1 artış gösterirken, ithalat da %71,5 yükseldi.

INDA, 2025’in Haziran ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Mayıs ayına kıyasla %4 artmasını bekliyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro, Brezilya limanlarında tutulan ya da varmak üzere olan nihai mamul tonajının 1 milyon mt olduğunu tahmin ettiklerini, ithalatçılar günlük USD/BRL döviz kuru doğrultusunda gümrük işlerini tamamladığı için bu durumun ithalattaki artışa yansıdığını ifade etti.