Brezilya’nın hurda ihracatı yukarı yönlü

Cuma, 22 Aralık 2023 11:01:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya, 2023’ün ilk on bir ayında yıllık %115 artışla 695.400 mt hurda ihraç etti. Yalnızca Kasım ayında yapılan hurda ihracatı yıllık %326 artışla 77.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında Brezilya çıkışlı hurda için ortalama fiyat, geçen yıl aynı ay kaydedilen 277$/mt FOB seviyesine kıyasla 339$/mt FOB oldu.

Hurda ihracatındaki sert artış yerel üretimin düşmesinden ve yerel satışların yerini Çin ve Rusya’dan yapılan ithalata bırakmasından kaynaklanıyor.

Piyasa analistlerine göre kısa ve uzun vadede Brezilya’da çelik ithalatının düşmesi ve yerel üretimin artması bekleniyor. Böyle yerel hurda talebi güçlenip ihracat azalacak.