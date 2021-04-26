Brezilya’nın demir cevheri ihracatı birinci çeyrekte %16,6 arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 17:50:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Madencilik Enstitüsü’nün (IBRAM) yayımladığı rapora göre, Brezilya’nın demir cevheri ihracatı birinci çeyrekte yıllık %16,6 arttı.

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 69,8 milyon mt’dan 81,3 milyon mt’a yükseldi. Bu ihracatın değeri, söz konusu çeyrekte yaşanan yıllık %102,1 artışla 9,3 milyar $’a çıktı.

IBRAM’ın yaptığı açıklamaya göre, Brezilya demir cevheri sektöründeki yatırımların 2021 ve 2025 yılları arasında 15,4 milyar $’a çıkması bekleniyor. Bu tahmin, henüz detayı açıklanmayan 23 demir cevheri projesini de kapsıyor.