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Brezilya’nın demir cevheri ihracatı birinci çeyrekte %16,6 arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 17:50:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Madencilik Enstitüsü’nün (IBRAM) yayımladığı rapora göre, Brezilya’nın demir cevheri ihracatı birinci çeyrekte yıllık %16,6 arttı.

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 69,8 milyon mt’dan 81,3 milyon mt’a yükseldi. Bu ihracatın değeri, söz konusu çeyrekte yaşanan yıllık %102,1 artışla 9,3 milyar $’a çıktı.

IBRAM’ın yaptığı açıklamaya göre, Brezilya demir cevheri sektöründeki yatırımların 2021 ve 2025 yılları arasında 15,4 milyar $’a çıkması bekleniyor. Bu tahmin, henüz detayı açıklanmayan 23 demir cevheri projesini de kapsıyor.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Güney Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  Brezilya  |  benzer haberler »


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