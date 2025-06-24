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Brezilya mahkemesi CSN’in Usiminas’taki hisselerinin satışını talep etti

Salı, 24 Haziran 2025 10:15:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya federal mahkemesi TRF-6, ülkenin rekabet kurumu CADE’den Companhia Siderúrgica Nacional’in (CSN) yerel çelik üreticisi Usiminas’ta bulunan hisselerinin satılmasını talep etti. Bahsi geçen hisseler 20 yıl önce satın alınmıştı.

Brezilya hukukuna göre CSN’in Usiminas’ta elinde bulundurabileceği hisselerin oranı %5. Ancak CSN Usiminas’ın hisselerinin an itibarıyla %12,9’unu tutuyor. Bu oran daha önce %16’nın üzerindeydi. 2014 yılında CADE CSN’den hisselerini yasal sınırlarla uyumlu olacak şekilde azaltmasını istemiş ve şirkete 2019 yılına kadar süre vermişti. Bu isteğe rağmen CSN satışı düzenli olarak geciktirdi.

2022 yılında CADE talebini yeniledi ancak yeni bir son tarih vermedi. Brezilya mahkemesi yönetmeliklerine göre CADE’nin 25 Haziran tarihine kadar hisselerin satışının 12 yıldır neden gerçekleştirilmediğine dair açıklama yapması gerekiyor.

Yerel basına göre CSN’in hisselerini satmaması nedeniyle sorumlu tutulduğu cezaii yaptırım yaklaşık 180 milyon $ seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Usiminas 

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