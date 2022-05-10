Brezilya inşaat sektörü inşaat demiri ithalatını artırmayı düşünüyor

Salı, 10 Mayıs 2022 10:46:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya yerel inşaat sektöründe, yüksek yerel fiyatlar nedeniyle bu yıl aylık ortalama 11.600 mt seviyesinde yer alan inşaat demiri ithalatının artırılması düşünülüyor.

2021 yılında Brezilya’nın inşaat demiri ithalatı, neredeyse tamamen Türkiye’den yapılmak üzere aylık ortalama 21.000 mt olmuştu ve en yüksek seviye 33.600 mt ile Mayıs ayında kaydedilmişti.

Brezilya’da doğrudan üreticiler tarafından orta ile yüksek tonajda satılan inşaat demiri fiyatları, ithal inşaat demirinin gümrükten geçtikten sonraki fiyatına kıyasla tahminen %15 daha pahalı.

Brezilya’nın inşaat sektörü birliği CBCI tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çelik ürünleri bir evin maliyetlerinin %37’sini ve bir köprünün maliyetlerinin de %73’ünü oluşturuyor. Bu oranlar, inşaat sektöründe kullanılan inşaat demiri ve diğer çelik ürünlerinin rekabetçi fiyatlara sahip olmasının önemini gösteriyor.