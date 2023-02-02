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Brezilya bir kez daha Türkiye’den inşaat demiri alımı yapacak

Perşembe, 02 Şubat 2023 09:51:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Santa Catarina eyaleti inşaat birliği Türkiye’den bir kez daha inşaat demiri alımı yapılacağını duyurdu.

Yerel çelik üreticilerin fiyatlarını %10 artıracağını açıklamasının ardından bu yönde bir karar alındığı ifade edildi.

Birlik, müteahhitlerle yapılan görüşmelerin ardından Türk üreticilerle her biri 20.000 mt’luk kargolar için pazarlıklara başlayacak.

Sürecin aksamadan tamamlanması halinde kargolar Brezilya’ya Mayıs ayında varacak ve gümrükten geçecek. Birlik aynı zamanda bu yıl küçük tonajlı filmaşin için de pazarlık yapılacağını belirtti.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika 

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