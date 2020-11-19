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BlueScope talebin beklenenden hızlı toparlanması nedeniyle önümüzdeki dönem için iyimser

Perşembe, 19 Kasım 2020 14:20:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, 2021 mali yılının ilk yarısına ilişkin beklentilerini güncellediğini ve söz konusu yarıda faiz ve vergi öncesi karının, iyileşen talep nedeniyle ve Corona virüsünden dolayı oluşan belirsizliklere rağmen 2020 mali yılının ikinci yarısına kıyasla %80 artarak yaklaşık 475 milyon A$ olmasını beklediğini açıkladı.

Şirket, Avustralya’da inşaat ve imalat sektörlerinden gelen talebin beklenenden hızlı toparlandığını, özellikle kaplamalı ve boyalı ürünlere olan talebin güçlü olduğunu belirtti. Şirket şimdi, Avustralya inşaat ve imalat sektörlerinin faaliyetlerinin güçlü kalarak 2021 mali yılının ilk yarısının kalan kısmında yerel çelik sevkiyatlarını artırmasını bekliyor.

Şirkete göre, 2021 mali yılının ikinci yarısı yaklaşırken Doğu Asya ve ABD’nin Ortabatı bölgesinde hammadde ve nihai mamul fiyatları arasındaki fark, şu anda uzun vadeli ortalamaların üzerinde. Bununla birlikte, talebi, tedarik zincirlerini, operasyonları ve makroekonomik faaliyetleri aksatabilecek olan Corona virüsünün etkisi göz önüne alındığında, fiyat farkları ve hacimlere yönelik belirsizlik devam ediyor.

Yeni tamamlanan büyük planlı bakım kesintisi dışında, şirketin ABD merkezli birimi North Star, normal seviyelere ulaşan otomotiv hacimleriyle tam kapasitede sevkiyat yapmaya devam ediyor. 2020 mali yılının ikinci yarısının sonundan bu yana, gerçekleşen hammadde ve nihai mamul arasındaki fiyat farkı dibi gördü ve geçtiğimiz aylarda Ortabatı’daki referans sıcak sac fiyatlarında görülen büyük artış ve istikrarlı hammadde maliyetleri sayesinde iyileşiyor.

Şirketin Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları biriminin performansı, Corona virüsü sonrası normal operasyonlara dönüş ve çok güçlü yerel talep nedeniyle önemli ölçüde iyileşiyor. Zarar eden boru tesisinin kapatılması da dahil olmak üzere, işletmenin yeniden yapılandırılması yönünde atılan adımlar devam ediyor.


Etiketler: Corona virüsü  Okyanusya  Avustralya  |  benzer haberler »


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