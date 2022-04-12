BlueScope rulo kaplama birimi satın alacak

Salı, 12 Nisan 2022 15:09:36 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel ABD merkezli Cornerstone Building Brands’ten 500 milyon ABD doları karşılığında rulo kaplama birimini satın alacağını açıkladı. Alımın 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Rulo kaplama birimi yedi tesisiyle toplam yıllık 900.000 mt kapasiteye sahip.

Açıklamaya göre bu alım, BlueScope’un ABD’deki yıllık metalik kaplama ve boyama kapasitesini yaklaşık 475.000 mt’dan 1,3 milyon mt’a çıkaracak ve şirketin ABD’nin doğusunda bir boyama birimine sahip olmasını sağlayacak. Alımın tamamlanmasının ardından Cornerstone Building Brands birimin başlıca müşterisi olmaya devam edecek.