BIR: Hurdanın çelik üretimindeki payı artacak

Cuma, 05 Kasım 2021 15:45:47 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu’nun (BIR) 3 Kasım’da düzenlenen toplantısında katılımcılar, çelik sektörünün karbondan arındırılması ve bunun çelik geri dönüşüm sektörü üzerindeki etkisi hakkında yorum yaptı.

Yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company’de Kıdemli Uzman Steven Vercammen, karbon salımını azaltma çabasının, hurdanın çelik üretimindeki mevcut ortalama %30’luk payını artırmak için büyük bir fırsat yaratacağını belirtti.

Katma değerli hurda fiyatlarının artacağını belirten McKinsey & Company Ortağı Benedikt Zeumer, ise geri dönüştürülen malzemelerin karbon salımı ve enerji yoğunluğu açısından çok daha verimli olacağını söyledi.

ABD merkezli Newell Geri Dönüşüm Ekipmanı Başkanı ve Çin Newell Geri Dönüşüm Ekipmanı Başkan Yardımcısı Scott Newell, “Çin hurda kullanım oranını artırıyor ve çelik üretiminde demir cevheri kullanımını azaltıyor. Birkaç yıl önce, Çin’in büyük bir hurda ihracatçısı ülke olarak küresel hurda fiyatlarına zarar verebileceğine dair endişeler vardı. Bunun tam tersi gerçekleşiyor. Çin’in daha temiz bir çevre ve daha uygun maliyetli çelik üretimi hedeflerine ulaşmak için demir cevheri ve kömür yerine hurda ithal etmesi gerekecek,” dedi.

En son dünya çelik geri dönüşüm verilerine göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 630 milyon mt hurda geri dönüştürülerek yaklaşık 950 milyon mt karbon salımı önleniyor. Bu yılın ilk altı ayında, Çin’in hurda tüketimi yıllık %47,1 artışla 137,95 milyon mt oldu. Bu, Çin’in son Beş Yıllık Planını kapsamında hurda kullanımıyla ham çelik üretiminde karbon salımını azaltma hedefini yansıtıyor.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık %33,2 artışla 12,87 milyon mt’a çıktı ve ülke dünyanın en büyük hurda ithalatçısı oldu. AB, söz konusu dönemde sevkiyatlarını %49,3 artışla 11,24 milyon mt’a yükselterek dünyanın en büyük hurda ihracatçısı konumunu korudu.

SA Recycling’den George Adams, devam eden lojistik gecikmeler ve istikrarlı yeni çelik talebi nedeniyle ABD hurda piyasasında fiyatların, özellikle değirmen hurdası için, bu yılın sonuna kadar hafif yukarı yönlü olmak üzere sabit kalabileceğini belirtti.