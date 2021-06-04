BIR: Çin’in karbon salımını azaltmayı amaçlayan politika değişikliği küresel hurda fiyatlarını artıracak

Cuma, 04 Haziran 2021 15:38:08 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu’nun (BIR) 1 Haziran’da düzenlenen toplantısında katılımcılar, Çin’in yerel ham çelik üretim kapasitesini azaltmayı ve hurda bazlı elektrik ark ocaklarının kullanımını artırmayı amaçlayan 14. Beş Yıllık Planı hakkında yorum yaptı.

Singapur merkezli Zhejiang Metals and Materials’ten Kıdemli Tüccar Jiak Lim, Japonya ve Güney Kore’nin Çin’in önde gelen hurda tedarikçileri olmasının nedeninin nispeten kısa teslim süreleri olduğunu belirtti. Jiak Lim, Japonya seçim sonucunun, büyük Japon şirketlerin çoğunun Çin’de ofis kurmasından da kaynaklandığını belirtti. Çin’in ithalat şartnamesi gerekliliklerine uymayı kolaylaştırmak için ihracat yapmak isteyenlere önce P&S kalite hurda ve 20 fitlik konteynerlerde değirmen hurdası satışlarına odaklanmalarını tavsiye etti. Jiak Lim, Çin'in karbon salımını azaltmaya yönelik politikalarının dünya çapında hurda fiyatlarını artıracağını da sözlerine ekledi.

Çin’in hurda talebinin 2021 yılında 20 milyon mt daha artması bekleniyor ve bazı uzmanlar ülkenin yıllık ithalatının yaklaşık 10 milyon mt’a çıkabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, ABD merkezli SA Recycling’den Tom Knippel ve Almanya merkezli TSR Recycling GmbH & Co. KG’den Denis Reuter, otomotiv sektöründeki üretim sorunları nedeniyle ABD ve Avrupa’nın birinci kalite hurda üretiminin önemli ölçüde düştüğünü belirtti. AB sevkiyat düzenlemelerinde önerilen değişikliklere yönelik endişelerle ilgili olarak Denis Reuter, AB’nin “atık” olarak tanımlanan malzemelerin ihracatını sağlık ve çevre standartlarına uygun olan tesislerle sınırlayacağını belirterek, “AB’den yapılan ihracatın tamamen yasaklanacağını düşünmüyorum,” dedi. BIR Hurda Birimi Başkanı Gregory Schnitzer, sorunun kökeninin, aslında geri dönüştürülmüş bir hammadde olmasına rağmen, hurdanın Avrupa’da “atık” olarak tanımlanması olduğunu belirtti.