BIR: Asya’da hurda alımları Çin’in çelik ihracatındaki artış nedeniyle azaldı

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) tarafından yayımlanan Ekim 2024 Çeyreklik Raporuna göre Asya'daki bazı önemli tüketici ülkelerin hurda alımları, Çin’in yarı ve nihai mamul ihracatındaki artışın yanı sıra ucuz Rusya çıkışlı kütük teklifleri nedeniyle zayıfladı.

Çin, ham çelik üretimindeki %1,1 düşüşe rağmen yılın ilk yarısında yıllık %5,4 artışla toplam 122,54 milyon mt hurda tüketerek dünyanın en büyük hurda kullanıcısı konumunu korudu. Asya'daki bazı geleneksel dökme ve konteyner bazlı hurda alıcısı ülkelerin alım stratejilerini yeniden değerlendirmeleri ve daha uygun maliyetli eritme işlemini tercih etmeleri nedeniyle Güney Kore ve Tayvan’daki hurda ithalatı bu yılın ilk sekiz ayında sırasıyla %45 ve %11 düştü. Bangladeş’te hurda fiyatları ve talebi, yerel piyasanın yarı ve nihai mamul ithalatından korunmasıyla nispeten istikrarlı kaldı. Öte yandan Ağustos ayında Japonya’nın hurda ihracatı hem yıllık hem de aylık %13’ten fazla düşüş göstererek dört aydan beri ilk defa 500.000 mt’un altına indi.

AB’ye bakıldığında, 2024 yılının ilk yarısında AB-27 ülkelerinde hurda tüketimi %8,8 artışla 43,61 milyon mt olurken ülkelerin hurda ihracatı yıllık %18,7 düşüşle 7,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Almanya'da hurda fiyatları, bazı tüketicilerin yüksek yarı ve nihai mamul stoklarına tepki olarak üretimlerini kesmesi veya vardiya sayısını azaltması nedeniyle Eylül ayında keskin bir düşüş gösterdi.

İlk yarıda Türkiye’nin hurda tüketimi, yıllık %13,1 artışla 15,71 milyon mt olurken hurda ithalatı ise yıllık %3,6 artışla 9,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Böylece ülke, uzun süredir sahip olduğu dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumunu korudu. Öte yandan hurda ithalatı yıllık %26,1 düşüşle 3,88 milyon mt'a gerileyen Hindistan ikinci sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında hurda ihracatı %16,4 düşüşle 7,19 milyon mt’a gerilese de ABD, AB’den sonra dünyanın en büyük ikinci hurda ihracatçısı konumunda yer alıyor. ABD’de hurda fiyatları son aylarda büyük oranda yatay seyrediyor. Ancak tatiller nedeniyle toplama faaliyetleri olumsuz etkileneceğinden son çeyrekte hurda arzı daralacağı için yıl sona ermeden hurda fiyatlarının artabileceği düşünülüyor.