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Belarus merkezli BMZ Afrika’ya çelik ihracatını artıracak

Cuma, 29 Mart 2024 10:53:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), 2024 yılında Afrika’ya en az 200.000 mt çelik tedarik etmeyi planladığını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıl Afrika kıtasına yaklaşık 140.000 mt çelik sevkiyatı gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre şirket, bu yılın Mart ayı itibarıyla ayda 200.000 mt çelik üretti.

Buna ek olarak BMZ yeni ürün türleri geliştirerek ithal ikamesi sağlamaya çalışıyor. 2023 yılında şirket, ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yönelik yeni çelik kaliteleri de dahil olmak üzere 60’tan fazla yeni ürün türünde uzmanlaştı. Söz konusu yılda BMZ, otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için iç pazara yönelik arzını %5’ten fazla artırdı. Daha önce benzer ürünler Avrupa ve Ukrayna’dan ithal ediliyordu.


Etiketler: BDT Ticaret İth/ihr İstatistikleri 

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