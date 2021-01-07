Belarus merkezli BMZ 2021’in ilk sevkiyatını İspanya’ya yaptı

Perşembe, 07 Ocak 2021 16:15:29 (GMT+3) | İstanbul

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), 1 Ocak 2021 tarihinde ihraç ettiği ilk çelik ürünü kargolarının İspanya’ya teslim edileceğini açıkladı. Otomotiv sektöründe kullanılan yuvarlak haddelenmiş çelik ürün kargosu Biscaya’daki bir müşteriye gönderildi.

2021 yılının ilk ​​ihracat ürünleri şirketin 2 No’lu haddehanesinde üretildi. Şirket ayrıca, yeni yılın ilk saatlerinde İsrail’e inşaat demiri sevk etti. İspanya’ya yaptığı istikrarlı haddelenmiş ürün teslimatlarına 2020 yılında başlayan BMZ, bu yıl da İspanya çelik pazarında yer almaya devam etmeyi hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre BMZ, 2020 yılında 53 ülkeye yaklaşık 2 milyon mt çelik ürün ihraç etti. Geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde şirket, 2019 yılında kaydedilene kıyasla %125 artışla 180.000 mt’un üzerinde 20-160 mm çapında haddelenmiş ürünü yurt dışına sattı.