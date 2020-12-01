Barış Çiftçi: Uzun vadeli çelik talebi kaybı ihtimal dahilinde

Salı, 01 Aralık 2020 17:21:26 (GMT+3) | İstanbul

1-3 Aralık 2020 tarihinde sanal olarak gerçekleşmekte olan 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da konuşan, Dünya Çelik Birliği (worldsteel) Stratejik Girişimler ve Hammadde Piyasalarını Değerlendirme Birimlerinin Başı Barış Çiftçi, 2019 yılında çelik üretiminde kaydedilen zayıflığın, Brezilya ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki çelik talebini ve üretimini etkileyen ekonomik gerilemeden ve küresel otomobil satışlarının düşmesinden dolayı yavaşlayan küresel imalat faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı. Barış Çiftçi, “Hem gelişmekte olan ülkeler hem de çelik kullanan başlıca ülkeler, 2020 yılında küresel imalat ve otomotiv satışlarında hafif bir toparlanma bekliyorlardı ve 2020 yılının ilk ayları, pandemi başlayana kadar beklentiler doğrultusunda seyrediyordu,” dedi.

Worldsteel yetkilisine göre, Çin hariç küresel yüksek fırınlarda yapılan üretim 2020 yılının ilk dokuz ayında %13 düştü. Yüksek fırınlarda yapılan üretim, AB, ABD ve Japonya’da yıllık %20, Hindistan’da yıllık %14, Güney Kore’de yıllık %6 düşüş ve BDT bölgesinde yıllık %2 artış gösterirken, Çin’de yüksek fırınlarda yapılan üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda %4,9 arttı. Çin hariç tutularak, 2021 yılı için öngörülen çelik talebi, 2019 yılında kaydedilen seviyeye kıyasla 45 milyon mt düşüşle 815 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Çiftçi, 2021 yılında AB’nin çelik talebinde beklenen toparlanmanın %10-11 oranında olduğunu söyledi. Ancak bu, 2019 yılında kaydedilene kıyasla 10 milyon mt daha düşük seviyede yer alıyor. Barış Çiftçi, sadece 2020-21 için değil, uzun vadede de çelik talebi kaybının ihtimaller dahilinde olduğunun altını çizdi.

Çiftçi, son birkaç yıldır hurda ile demir cevheri arasındaki fiyat farkının düşük olduğunu ve bu durumun salgın sırasında da devam ettiğini belirtti. Çin, demir cevheri ve metalik talebini artırarak bu ürünlere yönelik küresel talepte başı çekti, bu da demir cevheri fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Öte yandan, Çin’de uygulanan hurda ithalatı kısıtlamaları nedeniyle hurda fiyatları üzerindeki etki sınırlı kaldı ve bu da hurda fiyatları için rekabetçi bir ortam yarattı. Çiftçi, bu çalkantılı geçen yılda kaydedilen hurda fiyatlarının çok dalgalanmadığını belirtti. Yetkili, pandeminin başında hurda talebi ve arzı etkilense de, talebin daha sonra Türkiye’de kaydedilen toparlanmayla ve inşaat sektörünün diğer sektörlere kıyasla daha az etkilenmesiyle desteklendiğini söyledi.

Worldsteel’in tahminlerine göre, 2025 yılına kadar küresel demir cevheri arzının 2019 yılına göre 130 milyon mt artması beklenirken, demir cevheri arzı, Brezilya’da operasyonların yeniden başlamasına yönelik potansiyel gecikmeler ile pandemiden kaynaklanan aksaklıklar ve Avustralya’nın karşılaştığı kalite sorunları gibi bazı risklerle karşılaşmaya devam edecek. Çiftçi, Çin’in, düşük kaliteli demir cevheri rezervlerine sahip olmasına karşın, Afrika’da proje geliştirmeye yönelik ilgisinin arttığını ifade etti. 2025 yılına kadar koklaşabilir taş kömürü üretiminde arzın çoğu Avustralya’dan olmak üzere yaklaşık 10 milyon mt’luk sınırlı bir artış bekleniyor. Bu artış, hava koşullarının veya operasyonel aksaklıkların etkilerini hafifletmek için yetersiz kalacak. Hindistan’dan gelen koklaşabilir taş kömürü talebinin artmasının beklendiği göz önüne alındığında, arzdaki sınırlı artışın endişe verici olduğunu belirten Worldsteel yetkilisine göre, kömür yatırımlarının finansal destek bulması zorlaştığından arz artışı sınırlı kalırken, ciddi fiyat dalgalanmaları ve artan ticari sürtüşmeler de proje geliştirmeye olan ilgiyi olumsuz etkileyebilir.

Barış Çiftçi ayrıca, Çin’in 2019 yılında yürürlüğe giren hurda ithalatı yasağının, 2017 yılında 2,3 milyon mt olan hurda ithalatını 2019 yılında 200.000 mt seviyesinin altına ve 2020 yılında şu ana kadar göz ardı edilebilir seviyelere düşürdüğünü belirtti. Standardizasyonun tamamlanması, Çinli yetkililer tarafından onaylanma vb. için gereken süre göz önüne alınarak Çin’in hurda ithalatının 2021 yılında yeniden başlayabileceğinin bildirildiğini sözlerine ekledi.