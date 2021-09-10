Baosteel, Suudi Arabistan’da kurulacak çelik levha tesisi için Aramco ile anlaşma imzaladı

Çinli çelik üreticisi Baowu Group’un bağlı kuruluşu Baoshan Iron and Steel Co. Ltd., Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco ile Suudi Arabistan’da bir çelik levha tesisi inşa etmek amacıyla ortak bir fizibilite çalışması yürütmek için bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.
Tesis, inşaat sektöründe kullanılan kalın çelik levhaları üretecek.
Bu amaçlanan iş birliği, Suudi Arabistan’ın “Vizyon 2030” stratejisi ve Çin hükümetinin “Tek Kuşak, Tek Yol” girişimiyle uyumlu.
Baosteel, yurt dışında çelik tesisleri kurmanın şirketin uzun vadeli stratejisi olduğunu belirtti.