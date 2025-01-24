Baosteel asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattını yenileyecek

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Baosteel’in Şanghay’da bulunan Baoshan tesisindeki asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattında kapsamlı bir yenileme projesine başladığını duyurdu. Hattı gelecekteki teknolojilere hazırlamayı amaçlayan projenin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Proje kapsamında Primetals tarafından geliştirilen ölçüm ekipmanları, dijital asistan sistemleri ve motorlar gibi çok kapsamlı elektrikli otomasyon sistemleri kurulacak. 63 kameranın yardımı ile tüm üretim hattının kuş bakışı görüntülenmesini sağlayacak olan merkezi operasyon kabini, projenin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Baosteel bu proje ile 1998 yılında teneke levha üretimi için kurulmuş olan tesisin üretkenliğinin ve rekabetçiliğinin korunmasını sağlayacak.