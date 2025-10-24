 |  Giriş 
Bangladeşli Abul Khair Steel, SMS Group tarafından tedarik edilen inşaat demiri haddehanesini devreye aldı

Cuma, 24 Ekim 2025 12:28:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Bangladeşli çelik üreticisi Abul Khair Steel Limited, Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group tarafından tedarik edilen ve Sitakunda, Chattogram bölgesinde bulunan inşaat demiri haddehanesinde üretim faaliyetlerine resmi olarak başladı. SMS Group’un açıklamasına göre Bangladeş’in artan inşaat ve altyapı talebini karşılamak üzere tasarlanan tesis, ülkenin çelik üretim kapasitesinde önemli bir sıçramaya işaret ediyor.

SMS Group yıllık 1,6 milyon mt inşaat demiri üretim kapasitesine sahip tesisin Bangladeş’in sanayi altyapısını güçlendirirken, dünya çapında yeni bir hız rekoru da kırdığını da iddia etti. Tedarikçiye göre haddehane, ilk aşamada saniyede 52,5 metre, daha sonra ise 2x10 mm inşaat demiri üretiminde saniyede 55,04 metre hıza ulaştı.

Tesis, SMS Group’un MEERdrive blokları ile donatıldı. Bu sistem, her hadde geçişi için bağımsız tahrik motorları kullanarak esnekliği artırıyor, 8 ila 40 mm aralığındaki tüm inşaat demiri çaplarında ürün kalitesinin sürekliliğini sağlıyor ve bakım ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca her geçişte ayrı motor kullanımı sayesinde işletme maliyetlerinin azaltılmasında kilit bir avantaj sağlıyor.


