Bangladeş merkezli BSRM sürekli haddeleme tesisini yeniledi

Salı, 24 Kasım 2020 17:31:15 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis üreticisi Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Service, Bangladeş merkezli çelik üreticisi BSRM’nin sürekli haddeleme tesisini yenilediğini açıkladı.

Yenileme çalışmaları, 5 bantlı kesme işlemi uygulayarak ve 5x8-5x10 mm aralığında nihai mamuller üreterek en küçük çubuk ebatlarının üretimini artırmayı hedefliyordu.

Danieli, aynı tesis için yeni bir kesim alanı tedarik ediyor. Yeni alan, ana haddehanenin tüm profil ürün yelpazesini yüksek performansla üretmeye devam etmesini sağlayacak.