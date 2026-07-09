Bangladeş yeşil çelik tesisi projesinin de dahil olduğu bazı kamu varlıkları için özel yatırımcı arıyor

Yerel basında yer alan haberlere göre Bangladeş hükümeti atıl varlıkları yeniden faaliyete geçirmek, yeni yatırım çekmek ve sanayide çeşitlenmeyi desteklemek amacıyla kapalı, zarar eden veya kısmen faal durumdaki 44 kamuya ait sanayi işletmesini özel sektörün kullanımına açtı.

Toplamda yaklaşık 10.000 dönümlük alanı kapsayan tesislerin büyük bölümünde gaz, elektrik ve diğer temel hizmetler gibi mevcut altyapı bulunurken, bu durum yatırımcılara atıl arazileri ve yeterince kullanılmayan varlıkları yerel veya yabancı yatırım, ortak girişimler, kamu-özel sektör ortaklıkları, kiralama düzenlemeleri veya diğer stratejik modeller yoluyla değerlendirme fırsatı sunacak. Söz konusu varlıkların mülkiyeti ise devlette kalmaya devam edecek.

Tesisler Bangladesh Steel and Engineering Corporation (BSEC), Bangladesh Chemical Industries Corporation, Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, Bangladesh Textile Mills Corporation ve Bangladesh Jute Mills Corporation dahil beş kamu kuruluşu tarafından işletiliyor. Hükümet tarafından belirlenen potansiyel yatırım alanları arasında yeşil çelik, elektrikli araçlar, lityum bataryalar, ambalaj kağıdı, tarımsal işleme, tekstil, kimyasallar, lojistik ve yenilenebilir enerji yer alıyor.

Yerel basına göre BSEC, bu tesislerden biri olan Bogura’da kurulması planlanan yeşil çelik tesisi için ortak girişim veya kamu-özel sektör ortaklığı yapısı kapsamında yatırımcı arıyor. Birkaç iş grubunun projeye ön ilgi göstermiş olsa da henüz resmi bir taahhüt olmadığı bildiriliyor.