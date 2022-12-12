Avustralya mahkemesi BlueScope Steel’i kartel oluşturma denemelerinden suçlu buldu

Pazartesi, 12 Aralık 2022 11:44:03 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Federal Mahkemesi, BlueScope Steel Limited ile şirketin eski Satış Ve Pazarlama Bölümü Yöneticisi Jason Ellis’i ülkedeki yassı mamul tedarikinde kartel oluşturmaları nedeniyle suçlu buldu. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından yargıya taşınan kartel suçlamalarında mahkeme, BlueScope ve Jason Ellis’in 2013 Eylül ila 2014 Haziran arası dönemde Avustralya’da bulunan sekiz çelik distribütörü ve yabancı üretici Yieh Phui ile ülkedeki yassı mamul tedarikinde fiyatları ayarlamak ve/veya artırmak için anlaşma gerçekleştirdiklerini tespit etti.

ACCC Müdürü Liza Carver, “Eğer bu denemeler başarılı olsaydı, şirketler arasında Avustralya yassı mamul piyasasında rekabetçiliği azaltacak ve yaygın bir şekilde kullanılan ürünlerin fiyatlarını artıracak anlaşmalar sağlanacaktı. Karteller yasalara uygun bir şekilde rekabet eden şirketler için dezavantaj yaratmalarının yanı sıra müşterilerin daha yüksek fiyatlar ödemesine de yol açabilir,” ifadelerini kullandı.

Cezalar ve diğer kararlar için duruşma tarihi 3 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Söz konusu mahkeme kararı, Ellis’in ACCC’nin kartel soruşturmasında iki BlueScope çalışanını yanlış bilgi vermeye ve kanıt göstermeye teşvik etmesi sonucu soruşturmayı engellemesi nedeniyle 2020 Aralık ayında suçlu bulunmasının ardından verildi.

BlueScope Steel inşaat, beyaz eşya ve imalat sektörleri için slab, levha, sıcak ile soğuk rulo sac, kaplamalı mamul ve boyalı şerit gibi ürünler üretiyor. Şirket 30 Haziran tarihinde sona eren 2021-22 mali yılında 2,81 milyar A$ (1,97 milyar $) net kâr kaydetmişti ve 2022-23 mali yılının ilk yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının 800-900 milyon A$ aralığında olmasını bekliyordu.