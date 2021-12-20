Avrupa Komisyonu Groupe Ecore’un Derichebourg’a satılmasını onayladı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 15:42:03 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Fransa merkezli Groupe Ecore’un ülkede bulunan hurda geri dönüşümcüsü Derichebourg tarafından satın alınmasını onayladı. Onay, Fransa geri dönüşüm pazarında rekabetin canlı kalmasını sağlayacak çözüm yollarının önerilmesinin ardından verildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 26 Ekim tarihinde Komisyon’a bildirilen devralımın 2021 yılının sonunda veya 2022’nin başında tamamlanması bekleniyor.

Daha önce Komisyon, birleşmenin, şirketlerin Fransa’daki çeşitli yerel pazarlarda, ömrünü tamamlamış araçlar da dahil olmak üzere hurdaların toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin faaliyetleri, elektrikli ve elektronik ekipman hurdalarının geri dönüştürülmesi ve Fransa ile komşu ülkeleri kapsayan çeşitli yerel pazarlarda değirmen hurdası satışı konusunda kesişmelere yol açacağını tespit etmişti.

Avrupa Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, “Derichebourg, Fransa’nın çeşitli bölgelerinde hurdaların toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda Group Ecore ile doğrudan rekabet halinde. Birlikte, bu pazarlarda güçlü bir konuma sahip olacaklardı ve devralım, müşteriler ile tedarikçiler için önemli bir alternatifi ortadan kaldıracaktı,” dedi.

Derichebourg, Komisyon’un rekabet endişelerini gidermek için Fransa’da bir dilme makinesi ve dört toplama alanı içeren dört geri dönüşüm tesisini elden çıkarmayı, elden çıkarılan geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu toplama alanında beş adede kadar ek toplama alanı kurmayı, elden çıkarılan birimi şirketten tamamen bağımsız hale geleceği süre boyunca rekabetçi bir şekilde yürütmek için gereken tüm varlıklara ve hizmetlere erişim dahil olmak üzere geçiş hizmeti anlaşmaları yapmayı teklif etti.