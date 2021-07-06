AustSino demir cevheri projesi için demir yolu inşa etmek amacıyla Kamerun ile mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 06 Temmuz 2021 15:32:39 (GMT+3) | İstanbul

Çinli-Avustralyalı şirket AustSino, eski ortak girişimi Avustralya merkezli Sundance Resources’ın projeyi geliştirme lisansının iptal edilmesinin ardından, Kamerun hükümeti ve Hong Kong merkezli Bestway Finance ile Kamerun’da bulunan Mbalam demir cevheri madenini ve Port Kribi’yi birbirine bağlayan bir demir yolu inşa etmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Liman altyapısı, yılda yaklaşık 100 milyon mt demir cevheri taşıma, elleçleme ve işleme kapasitesine sahip.

Şirketin açıklamasına göre, AustSino’nın Sundance Resources Limited ile yaptığı anlaşmanın feshedilmesinin ardından yönetim kurulu, Batı Afrika stratejisini gözden geçirdi. İnceleme döneminde, Kongo Cumhuriyeti hükümeti, Sundance Resources Limited, Equatorial Resources Limited ve Core Mining Congo dahil olmak üzere bir dizi Avustralyalı şirketin daha önce sahip olduğu madencilik izinlerini ve haklarını iptal etmişti.