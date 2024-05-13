Assofermet: Nisan ayında hurda fiyatları İtalya ve küresel piyasada yatay seyretti

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 12:35:31 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, çelik sektörüne yönelik aylık hammadde raporunu yayınladı. Birliğe göre, Nisan ayında İtalya hurda piyasası çok iyi bir performans göstermedi ve piyasa durgun seyretti.

Çelik üreticileri az miktarda sipariş almalarından dolayı üretimlerine düşük seviyelerde devam etti ve hem yetkili geri dönüşüm tesislerinde hem de ülke genelindeki toplama faaliyetleri kapsamında hurda arzı düşük seviyelerde yer almayı sürdürdü.

İtalya hurda piyasasında Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayının ilk günlerinde piyasada hafif bir toparlanma gözlendi ve fiyatlar 10-20€/mt yükseliş kaydetti. Fakat bu artış daha çok çelik üreticilerinin talebinde bir artış görülmesinden değil hurda arzının azalmasından kaynaklandı. Assofermet’e göre bu durum çelik üreticilerinin siparişlerinde bir değişiklik olmasa da Mayıs ayı hurda fiyatları için iyi bir işaret olabilir. Küresel tabloya bakıldığında ise ayın başında bazı fiyat dalgalanmaları gözlenmesinin ardından ikinci yarısı ve sonrasında yatay bir fiyat seyri görüldü. Orta Doğu’daki yüksek tansiyon ve bunun sonucunda Türkiye’nin İsrail ile olan ticareti durdurması ülkenin ihracatı ve nihai mamul satışları açısından halihazırda kritik olan pozisyonunu daha da kötüleştirdi.

Avrupa piyasasına bakıldığında bazı talep ve fiyat dalgalanmaları görülse de genel olarak yatay bir görünüm hâkimdi. Asya pazarında ise hurda ithalatının, özellikle Hindistan’da arttığı görüldü. Öyle ki Hint alıcılar Türkiye piyasasındaki fiyatlara paralel veya biraz daha yüksek seviyelerden, konteyner bazlı yerine dökme hurda alımları gerçekleştirdi. Mayıs ayının ilk günlerinde fiyatlarda hafif bir düşüş oldu. Paslanmaz hurda segmentinde, İtalya’nın tüketimi beklentilere paralel olarak iyi seviyelerdeydi fakat Avrupa’da tüketim bazı üretim duruşlarından dolayı düştü. Assofermet’e göre, “Paslanmaz hurda arzı genel olarak düşük çünkü üretim azalırken fiyatların artacağına yönelik beklentiler arttı. Bu yüzden fiyatlar nikel fiyatlarının gidişatı ve azalan arz sebebiyle yükselebilir”. Avrupa dışındaki pazarlarda bir miktar hurda talebi olduğu görülüyor ama bu sefer fiyatların Avrupa’daki fiyatlara yakın olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan pik demir fiyatları Nisan ayında değişmedi ve az sayıda satış duyulurken Karadeniz’den verilen teklifler sınırlıydı. Türkiye ve İtalya’da da pik demir talebi düşüktü ve bu pazarlardaki potansiyel alıcıların karşı teklifleri üreticiler ve tüccarların tekliflerinin altında yer aldı. Hindistan’a verilen tekliflerin sayısı arttı ve fiyatlar ortalama 440-450$/mt CFR aralığında kaydedildi. ABD pazarında ise Brezilyalı pik demir üreticileri hedefledikleri seviyelerden satış yapamadı ve fiyatları 440-445$/mt FOB bandını korudu.