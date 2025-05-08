Assofermet, AB’yi çelik tüketimi ve tedarik zincirinin desteklenmesi için uyardı

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, Avrupa Birliği'nin (AB) Çelik ve Metaller Eylem Planı'nı stratejik sektörleri destekleyen önemli bir sinyal olarak görerek memnuniyetle karşıladıklarını fakat planın net ve detaylı olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, planının Avrupa çelik sektörünü, etkisi altında olduğu ve özellikle yerel çelik talebindeki sert düşüşten kaynaklanan ciddi krizden çıkarmak için yetersiz olduğu ifade edildi.

Öyle ki Assofermet'e göre Çelik ve Metaller Eylem Planı çoğunlukla üretime odaklanıyor ve sektörün en önemli bileşenleri olan ticaret, dağıtım, işleme ve nihai kullanımı kapsayan tedarik zincirini tamamen göz ardı ediyor. Büyük ölçüde çelik sektörüne dayanan Avrupa imalat sanayinin üretimini üçüncü ülkelere taşıyarak ve hem fiyat hem de kalite açısından ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalarak zayıfladığını vurguladı.

Assofermet, her ne kadar çelik sektörünün karbonsuz üretime geçişinin gerekli olduğunu kabul etse de bu doğrultuda etkili ve acil önlemler de alınması gerektiğini öne sürdü. Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere Avrupa tedarik zincirindeki şirketlerin, Covid-19 pandemisinden sonraki krizde ihtiyaç duyulan çelik tedarikinde önemli bir rol oynadıklarını ve iç piyasadaki arz eksikliğini AB dışındaki ülkelerden ithalat yaparak karşıladıklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı üretim ve istihdamda daha fazla düşüşü engellemek için yerel çelik talebini canlandırmaya ve tüm değer zincirini güçlendirmeye yönelik bazı ekonomik ve mali tedbirler önerildi. Tedbirler, şu şekilde sıralandı;

• Yüksek oranda çelik içeren yeni makinelerle eski ve artık kullanılamayacak durumda olan makinelerin değiştirilmesi için vergi teşviki sağlanması.

• KOBİ'lerin tesis ve ekipman yatırımları için geri ödemesiz hibe ve düşük faizli krediler verilmesi.

• Çelik tüketen şirketlerin faaliyetlerini desteklemek amacıyla sermaye, işletme giderleri, tesis yatırımları ve faiz ödemeleri için mali destekler açıklanması.

Assofermet aynı zamanda içeriğinde yüksek miktarda yerel çelik bulunan ürünler için vergi teşvikleri ve KDV indirimi getirilmesi, kamu ihalelerinde AB menşeli çelik kullanımının teşvik edilmesi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) yüksek miktarda çelik içeren ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve üçüncü ülkelerden ithal yüksek oranda çelik içeren ürünlere yönelik ticari önlemler alınması gibi öneriler sundu.

Bununla birlikte Assofermet, Avrupa imalat sanayisini canlandırmak ve çelik tüketimini teşvik etmek için üç yıllık bir acil ekonomik plan uygulanmasının önemli olabileceğini belirtti ve talebi artırmak için otomotiv, ulaşım, inşaat, altyapı, enerji, makine, ev aletleri, kimyasallar ve gıda sektörlerinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Assofermet, zayıf iç piyasa talebi, dağıtım sektöründe daralan kâr marjları ve yüksek üretim kapasitesi sebebiyle, AB imalat sektörünün ciddi bir yavaşlama ve yerel şirketlerin sadece ithalatçılara dönüşme riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Bu yüzden dernek, yerel talebi yeniden canlandıracak, rekabet gücünü artıracak ve tüm AB çelik sektörü tedarik zinciri için yeni bir ekonomik genişleme alanı açabilecek koordineli sanayi politikaları politika izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.