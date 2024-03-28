Ascometal Fransa’daki tesislerini İtalyan Acciaierie Venete’ye satmaktan vazgeçti

Perşembe, 28 Mart 2024 12:03:20 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group, bağlı kuruluşu vasıflı çelik üreticisi Ascometal France Holding’in Hagondange, Custines ve Le Marais’te bulunan tesisleri ve CREAS araştırma merkezi için İtalya merkezli uzun mamul üreticisi Acciaierie Venete ile satış anlaşması imzalamayacağını açıkladı. Söz konusu kararın dayanağı bilinmiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere söz konusu tesislerin alımı Acciaierie Venete’nin İtalya dışındaki üretim kapasitesini artırırken pazardaki pozisyonunu sağlamlaştırmasını sağlayacaktı.

Buna ek olarak Acciaierie Venete ile görüşmelerin sona ermesinin ardından Ascometal yönetimi, tüm stratejik seçenekleri inceledi ve yeniden yapılanma işlemlerinin başlatılması talebiyle mahkemeye başvurmaya karar verdi. Bu işlemlerle şirket, nakit pozisyonunu koruyarak tesislerine alıcı bulmak üzere zaman kazanmayı hedefliyor.