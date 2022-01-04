Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım ayında arttı

Salı, 04 Ocak 2022 09:06:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Kasım ayında aylık %0,7 ve yıllık %15,4 artışla 450.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %1,1 düşüşle ve yıllık %5,7 artışla 414.200 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %11,3 ve yıllık %24,2 düşüşle 103.400 mt seviyesinde yer aldı.

Ham çelik üretimi ise, bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %36,3 artışla 4,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %42,1 artışla 4,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %22,3 artışla 1,30 milyon mt oldu.