Arjantin’in çelik üretimi Mart ayında arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 09:12:10 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında, bir önceki ay kaydedilen 318.900 mt seviyesine kıyasla 416.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak sac üretimi %19,9 artışla 407.800 mt olurken, soğuk sac üretimi ise %15,8 artarak 110.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu artışta otomotiv, tarım ekipmanları üretim, inşaat ve enerji sektörlerinden gelen talepte kaydedilen artışın etkili olduğu belirtildi.

Birlik, yakın zaman önce ithalat vergisi oranında yapılan artışın yerel üretimi yeterli seviyede olmayan demir cevheri, pelet, ferroalyaj ve metalürjik kömür gibi hammaddelerin ithalatını olumsuz etkilemesinden endişe duyduğunu ifade etti.