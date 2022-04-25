﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Arjantin’in çelik üretimi Mart ayında arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 09:12:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında, bir önceki ay kaydedilen 318.900 mt seviyesine kıyasla 416.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak sac üretimi %19,9 artışla 407.800 mt olurken, soğuk sac üretimi ise %15,8 artarak 110.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu artışta otomotiv, tarım ekipmanları üretim, inşaat ve enerji sektörlerinden gelen talepte kaydedilen artışın etkili olduğu belirtildi.

Birlik, yakın zaman önce ithalat vergisi oranında yapılan artışın yerel üretimi yeterli seviyede olmayan demir cevheri, pelet, ferroalyaj ve metalürjik kömür gibi hammaddelerin ithalatını olumsuz etkilemesinden endişe duyduğunu ifade etti.


Etiketler: sıcak haddelenmiş soğuk haddelenmiş yassı ürünler Arjantin Güney Amerika çelik üretimi 

Benzer haberler

04 Oca

Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım ayında arttı
15 Ara

Arjantin’in ham çelik üretimi kasım ayında %18,1 yükseldi
10 Ağu

Arjantin’in ham çelik üretimi temmuz ayında %12 arttı
14 Mar

Arjantin’in ham çelik üretimi şubat ayında %9,9 düşüş gösterdi
14 Kas

Arjantin’in ham çelik üretimi ekim ayında %19,6 düştü
16 Ağu

Arjantin’in ham çelik üretimi temmuz ayında %17,4 düştü
18 Tem

Arjantin’in ham çelik üretimi haziran ayında %16,2 düştü
17 May

Arjantin’in ham çelik üretimi nisan ayında %16,9 düştü
22 Eyl

Arjantin’in ham çelik üretimi ağustos ayında arttı
01 Ağu

Latin Amerika'nın Çin'den nihai çelik ithalatı yılın ilk yarısında %65 arttı