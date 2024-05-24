Arjantin petrol boru hattı inşaatına başladı

Cuma, 24 Mayıs 2024 10:19:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin devletine bağlı petrol şirketi YPF, bugün Anelo ve Allen şehirleri arasındaki petrol boru hattının inşaatına başladı.

130 kilometre uzunluğundaki boru hattının 150.000 mt levhaya ihtiyaç duyacağı düşünülüyor. Boru hattına yapılan yatırımın 190 milyon $ olduğu tahmin ediliyor.

YPF, yeni boru hattının Vaca Muerta’dan çıkarılan petrolü taşıyacağını ve ülkenin yıllık yaklaşık 135 milyon varil petrol ihraç etmesini sağlayacağını belirtti.

Boru hattının ikinci safhası değerlendirme sürecinde ve yaklaşık 2 milyar $ yatırım gerektirmesi bekleniyor.