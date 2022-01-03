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Arjantin hurda ihracat kısıtlamalarını yeniden uzattı

Pazartesi, 03 Ocak 2022 16:19:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin resmi gazetesinde yayımlanan açıklamaya göre, ülke, mevcut hurda ihracat kısıtlamalarını 23 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıl daha uzattı.

Son yıllarda uluslararası hurda ticareti önemli ölçüde artarken, Arjantin çelik sektörünün çevresel nedenlerle yerel hurda tüketimini artırmayı hedeflediği bildirildi. Açıklamaya göre, karar, endüstriyel kalkınmayı teşvik etmek ve ulusal sanayi için hammadde mevcudiyetini korumak için alındı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Arjantin Hükümeti hurda ihracat kısıtlamalarını 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıl daha uzatmıştı.

İhracat kısıtlamalarına tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7204.10.00, 7204.21.00, 7204.29.00, 7204.30.00, 7204.41.00, 7204.49.00, 7204.50.00, 7404.00.00 ve 7602.00.00 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Arjantin  hammaddeler  Güney Amerika  hurda  |  benzer haberler »


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