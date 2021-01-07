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Arjantin hurda ihracat kısıtlamalarını uzattı

Perşembe, 07 Ocak 2021 10:45:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin hükümeti, mevcut hurda ihracat kısıtlamalarını 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıl daha uzattığını açıkladı.

Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, önlemlerin yeniden uygulanması yapısal nedenlerden kaynaklanıyor. Uluslararası hurda ticaretinin son yıllarda önemli ölçüde arttığı bildirildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Arjantin çelik sektörü çevresel nedenlerle yerel hurda tüketimini artırmaya hedefliyor.

İhracat kısıtlamalarına tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7204.10.00, 7204.21.00, 7204.29.00, 7204.30.00, 7204.41.00, 7204.49.00, 7204.50.00, 7404.00.00 ve 7602.00.00 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Güney Amerika  hurda  Arjantin  kota ve vergiler  hammaddeler  |  benzer haberler »


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